visite des thermes du site archéologique de Cherré Site gallo-romain de Cherré Aubigné-Racan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Des recherches sont menées pour réétudier les vestiges de Cherré afin de mieux comprendre son organisation. L’archéologue Stanislas Bossard vous invite à découvrir cette année ses thermes, avec des éléments retrouvés permettant de restituer leur décor, équipements, parcours de l’eau et itinéraire des visiteurs.

Site gallo-romain de Cherré D305, 72800 Aubigné-Racan, France Aubigné-Racan 72800 Sarthe Pays de la Loire

