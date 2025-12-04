Visite des thermes Selya Resort Thermal & Spa Salies-de-Béarn

Cours du Jardin Public Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

L’établissement thermal, construit dans un style « mauresque » offre aujourd’hui un grand nombre de soins prodigués par une équipe de professionnels spécialisés dans la médecine thermale.

Venez visiter toutes ces installations et découvrir les bienfaits de l’eau thermale salée aux vertus exceptionnelles.

Inscription et rendez-vous à l’établissement thermal. .

Cours du Jardin Public Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 10 11 accueil@selya-resort.com

