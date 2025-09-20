Visite des Traboules de la Croix-Rousse. Place des tapis 69004 Lyon Lyon

Visite des Traboules de la Croix-Rousse. Samedi 20 septembre, 10h15, 14h15, 17h15 Place des tapis 69004 Lyon Métropole de Lyon

Tarif unique de 8 euros par personne. Métro C arrêt Croix-Rousse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:45:00

A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir l’histoire de la soierie lyonnaise et des canuts à travers les traboules de la Croix-Rousse. Des cocons de soie aux immeubles-ateliers, venez trabouler sur les traces des tisseurs de la colline qui travaille !

Une visite guidée imaginée et consuite par Alice Laurent, guide-conférencière.

Visite tous publics, dès 8 ans.

Tarif unique de 8 euros par personne.

Journées européennes du patrimoine 2025

