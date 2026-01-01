Visite des tremplins internationaux de saut à ski Chaux-Neuve

RV Parking des tremplins Chaux-Neuve Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Les tremplins de Chaux-Neuve un incontournable du Val de Mouthe !

Une des rares installations de ce genre en France, le stade compte un télésiège, une piste d’élan réfrigérée de 98 mètres et 5 tremplins construits entre 1989 et 1995 (le plus grand de 118 mètres est homologué par la Fédération Internationale de Ski).

Au cour de la visite, les commentaires de votre guide Troudix accompagnés des vidéos disponibles dans l’installation numérique de la rotonde, sur l’application mobile, et le simulateur de saut à ski vous immergent au coeur des secrets techniques des sauteurs.

Recommandation Chaussures de marche, bâtons

Niveau facile Durée 3h Distance 3km Dénivelé 150m.

Réservation obligatoire aux caisses de la station de Métabief ou sur le site www.station-metabief.com. .

RV Parking des tremplins Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite des tremplins internationaux de saut à ski Chaux-Neuve

L’événement Visite des tremplins internationaux de saut à ski Chaux-Neuve Chaux-Neuve a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS