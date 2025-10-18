Visite des Troglodytes de la Tourette et atelier Saint-Martin-la-Pallu

Visite des Troglodytes de la Tourette et atelier Saint-Martin-la-Pallu samedi 18 octobre 2025.

Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Percez les mystères d’un souterrain médiéval de type paysan. Puis participez à un atelier créatif et ludique la réalisation de votre propre plaque à suspendre personnalisée.

Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite des Troglodytes de la Tourette et atelier

Unravel the mysteries of a medieval peasant underground. Then take part in a fun and creative workshop: make your own personalized hanging plaque.

German : Visite des Troglodytes de la Tourette et atelier

Entschlüsseln Sie die Geheimnisse eines mittelalterlichen, bäuerlich geprägten Untergrunds. Nehmen Sie anschließend an einem kreativen und spielerischen Workshop teil: die Herstellung Ihrer eigenen, individuell gestalteten Hängeplatte.

Italiano :

Svelate i misteri di un passaggio sotterraneo medievale in stile contadino. Partecipate poi a un laboratorio divertente e creativo: realizzate la vostra targa sospesa personalizzata.

Espanol : Visite des Troglodytes de la Tourette et atelier

Desvele los misterios de un pasadizo subterráneo de estilo campesino medieval. A continuación, participe en un divertido y creativo taller: confeccione su propia placa colgante personalizada.

