Informations pratiques

Baugy

Visite des trois églises de Baugy

18 Rue Saint-Martin Baugy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Partez à la découverte des trois églises de Baugy et laissez-vous conter l’histoire de ce patrimoine religieux remarquable.

Au cours de cette visite guidée, découvrez les trois églises de Baugy et plongez dans l’histoire de la commune à travers son patrimoine religieux.

Observez leur architecture, leurs décors et les éléments remarquables qu’elles abritent. Votre guide vous dévoilera leur histoire, leurs particularités et les anecdotes qui ont marqué ces édifices au fil des siècles. Une belle occasion de porter un nouveau regard sur le patrimoine local. .

18 Rue Saint-Martin Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 15 28

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English :

Set out to explore the three churches of Baugy and let us tell you the story of this remarkable religious heritage.

L’événement Visite des trois églises de Baugy Baugy a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BOURGES