Visite des trois musées de la Bibliothèque Polonaise de Paris, Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite des trois musées de la Bibliothèque Polonaise de Paris Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Polonaise de Paris Paris

Limite de places selon la jauge en vigueur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Le Musée Adam Mickiewicz présente la vie et l’œuvre d’Adam Mickiewicz (1798-1855), le plus grand poète romantique polonais. Il a été créé par son fils Władysław en 1903. Mickiewicz est aux Polonais ce que Goethe est aux Allemands : symbole de l’identité nationale et de l’unité culturelle. Émigré politique, pèlerin de la liberté, il a passé une grande partie de sa vie à Paris où il noua d’illustres amitiés et professa avec éclat au Collège de France. Pour les Européens d’aujourd’hui, Mickiewicz est parmi les premiers visionnaires de l’Europe unie.

Le Salon Chopin est le seul lieu en France consacré au plus grand compositeur polonais, Frédéric Chopin (1810 – 1849). Exilé à Paris en 1831, Chopin y résidera jusqu’à sa mort. Il y sera le pianiste légendaire du Salon Pleyel, le compositeur des célèbres polonaises, mazurkas, ballades et valses, et aussi le pédagogue le plus admiré de Paris, capitale européenne du romantisme.

Le Musée Boleslas Biegas, inauguré par la SHLP avec le soutien de MM. Guido Biazzi et Claude Kechichian, présente un choix des collections provenant du legs Boleslas Biegas (1877 – 1954), artiste sculpteur, peintre et auteur dramatique d’origine polonaise, lié au mouvement de la Sécession viennoise, qui depuis 1901 vécût à Paris entouré par des amis du milieu symboliste du cercle de « La Plume ». Dans ce musée sont présentées les œuvres de Biegas, dont les sculptures furent plus cotées que celles de Rodin, aussi celles d’autres artistes polonais du XIXe et XXe siècles.

© Bibliothèque Polonaise de Paris

Bibliothèque Polonaise de Paris 6 quai d’Orléans, 75004, Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France +33 1 55 42 83 89 https://ibpp.eu/ https://www.facebook.com/shlp.bpp/;https://www.instagram.com/institut_bpp/;https://www.youtube.com/channel/UC03qQdpQRb8JA8_9hdKSacA La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l’émigration polonaise depuis le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la Pologne hors les frontières de cet État. Elle s’est établie sur l’île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu’une collection importante d’œuvres d’art. Entièrement rénovée et modernisée au début du XXIe siècle, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les lecteurs et les chercheurs désireux d’approfondir leurs connaissances des relations franco-polonaises et de l’histoire de la Pologne. La Bibliothèque Polonaise dispose de nombreux souvenirs du plus grand poète romantique polonais du XIXe siècle, Adam Mickiewicz (Musée) et de l’illustre compositeur Frédéric Chopin (salon). Elle organise régulièrement des colloques et des conférences, des expositions et des concerts. Le patrimoine documentaire du XIXe siècle a été classé en 2013 par l’UNESCO et inscrit au registre »Mémoire du Monde ». Entrez dans le site de la Bibliothèque Polonaise de Paris et venez y découvrir ses trésors conservés depuis des décennies, dans un îlot de « polonité », au cœur de la Ville-Lumière. M1 Saint-Paul, M4 Cité, M7 Pont Marie

Visite libre

(c) IBPP