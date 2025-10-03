Visite des Vergers du Moulin les vergers du moulin Giroussens

Visite des Vergers du Moulin Vendredi 3 octobre, 10h00 les vergers du moulin Tarn

Inscription gratuite obligatoire auprès du CCAS de Lavaur

Le vendredi 03 octobre, les Vergers du Moulin à Giroussens (81) nous accueillent dans le cadre d’un cycle d’ateliers de la Graine à l’Assiette. Au programme, visite du verger, cueillette de pommes et accueil au magasin de producteur ouvert sur place. Le but : sensibiliser les participants à l’importance de l’approvisionnement local et à la saisonnalité.

Début de visite à 10h !

Adresse : 231 Chem. de La Jurio, 81500 Giroussens

Inscription : 05 63 83 12 80

Cet atelier est gratuit et ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans !

Les Vergers du Moulin à côté de Lavaur nous ouvrent leurs portes