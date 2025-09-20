Visite des vestiges de la Domus, du portrait de Louis XIV à cheval et de l’hôtel Courbouzon-Villefrançon Université Marie et Louis Pasteur Besançon

Visite des vestiges de la Domus, du portrait de Louis XIV à cheval et de l’hôtel Courbouzon-Villefrançon Université Marie et Louis Pasteur Besançon samedi 20 septembre 2025.

Visite des vestiges de la Domus, du portrait de Louis XIV à cheval et de l’hôtel Courbouzon-Villefrançon

Université Marie et Louis Pasteur 32 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez les vestiges de la Domus, du portrait de Louis XIV à cheval et de l’hôtel Courbouzon-Villefrançon! .

Université Marie et Louis Pasteur 32 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté asso.sucellus@gmail.com

English : Visite des vestiges de la Domus, du portrait de Louis XIV à cheval et de l’hôtel Courbouzon-Villefrançon

German : Visite des vestiges de la Domus, du portrait de Louis XIV à cheval et de l’hôtel Courbouzon-Villefrançon

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite des vestiges de la Domus, du portrait de Louis XIV à cheval et de l’hôtel Courbouzon-Villefrançon Besançon a été mis à jour le 2025-09-15 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON