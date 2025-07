Visite des vestiges de l’Abbaye de Marbach Obermorschwihr

Visite des vestiges de l’Abbaye de Marbach

Obermorschwihr Haut-Rhin

Les guides de l’Abbaye de Marbach vous feront partager les secrets de ce lieu chargé d’Histoire ! Sur inscription à l’office de tourisme.

Venez découvrir les vestiges d’une abbaye millénaire et qui fut au Moyen Age l’une des plus grandes abbaye d’Alsace. Les membres de l’association « Les Mémoires du Kuckuckstei » vous donnent rendez-vous tout au long de la saison pour découvrir les secrets de l’histoire de l’Abbaye de Marbach. 0 .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 36 49 64 info@abbayedemarbach.org

English :

Guides from Marbach Abbey will share the secrets of this place steeped in history! Please register at the tourist office.

German :

Die Führer der Abtei Marbach werden Sie in die Geheimnisse dieses geschichtsträchtigen Ortes einweihen! Nach Anmeldung im Tourismusbüro.

Italiano :

Le guide dell’Abbazia di Marbach vi sveleranno i segreti di questo luogo ricco di storia! Registrazione obbligatoria presso l’ufficio turistico.

Espanol :

Los guías de la Abadía de Marbach compartirán con usted los secretos de este lugar cargado de historia Inscripción obligatoria en la oficina de turismo.

