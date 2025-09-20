Visite des vestiges de Saint-Sauveur à la galerie Arko Galerie Arko Nevers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les vestiges de Saint-Sauveur à la galerie Arko. Les éléments d’architecture du XIIe siècle de l’ancienne église romane composent ce lieu devenu incontournable à Nevers pour la promotion de l’art plastique et moderne.

Lors de cette visite libre et gratuite, vous pourrez découvrir également l’exposition de l’artiste Cécile Beauchet, qui présente sa collection de céramiques nées de la technique du Raku. Jérôme Legrand, président d’Arko, vous présentera le lieu et l’association. Des départs de visite sont prévus toutes les demi-heures le samedi de 10h à 12h et de 13h à 19h, et le dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h30.

Galerie Arko 3 place Mossé, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 58 71 49 87 https://wwwfacebook.com/galeriearko La galerie Arko est une galerie d’art associative qui réside au pied de la cathédrale de Nevers et dans le quartier historique des faïenciers. Le lieu présente des particularités architecturales uniques liées aux éléments de l’église Saint-Sauveur, datant du XIIe siècle et aujourd’hui disparue : ses arcades, sa colonne et son chapiteau sculpté, et un cadran solaire. Accolé à la porte Saint-Sauveur, le bâtiment reste un témoin riche de l’architecture et de l’art romans. Place piétonne et parking sont à disposition.

© Galerie Arko