Visite des vestiges des bains de Condorcet Condorcet

Visite des vestiges des bains de Condorcet

Parking de la Mairie Condorcet Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite des vestiges de l’établissement des bains du XIXème siècle et de son parc arboré.

Possibilité de découvrir l’ancienne source en remontant le lit du Rouet.

Prévoir des chaussures adaptées accès par sentier pierreux sur environ 400m.

Parking de la Mairie Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 70 45 81 condorcetlesbains2023@gmail.com

English :

Visit the remains of the 19th-century bathhouse and its wooded grounds.

Possibility of discovering the old spring by walking up the bed of the Rouet.

Bring suitable footwear: access via stony path for approx. 400m.

German :

Besuchen Sie die Überreste des Badehauses aus dem 19. Jahrhundert und seinen baumbestandenen Park.

Möglichkeit, die alte Quelle zu entdecken, indem man das Bett des Rouet hinaufsteigt.

Geeignete Schuhe mitbringen: Zugang über einen steinigen Pfad auf ca. 400m.

Italiano :

Visitate i resti dello stabilimento balneare del XIX secolo e il suo parco alberato.

È possibile scoprire l’antica sorgente risalendo il letto del Rouet.

Portare calzature adatte: si accede attraverso un sentiero sassoso di circa 400 m.

Espanol :

Visite los restos del establecimiento balneario del siglo XIX y sus terrenos arbolados.

Podrá descubrir el antiguo manantial remontando el lecho del Rouet.

Llevar calzado adecuado: acceso por un sendero pedregoso de unos 400 m.

L’événement Visite des vestiges des bains de Condorcet Condorcet a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale