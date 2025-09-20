Visite des vestiges du château de Belbex Site archéologique de Belbex Aurillac

Visite des vestiges du château de Belbex Site archéologique de Belbex Aurillac samedi 20 septembre 2025.

Visite des vestiges du château de Belbex Samedi 20 septembre, 16h00 Site archéologique de Belbex Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

À travers les commentaires de la Société de la Haute-Auvergne, découvrez l’histoire de l’ancien château qui dominait ce qui est aujourd’hui le quartier de Belvés.

Rdv sur place (rue des Remparts) ou départ groupé depuis l’Ostal del Telh.

Site archéologique de Belbex rue des remparts 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

© Aurillac Agglomération