Visite des vestiges et des expositions d’une ville romaine Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Visite des vestiges et des expositions d’une ville romaine 20 et 21 septembre Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Moselle

Durée des visites : entre 1h et 1h30

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Samedi, la journée débutera à 11h avec la découverte de la villa et de la tombe de la princesse de Reinheim. À 11h30, place à l’exposition temporaire « Si j’étais gladiateur, gladiatrice ? », qui plongera les visiteurs dans l’univers fascinant des arènes antiques. L’après-midi sera consacrée à la ville romaine de Bliesbruck et à ses thermes, avec deux rendez-vous proposés, à 14h puis à 16h.

Dimanche, le programme reprendra à 11h avec une nouvelle présentation de la villa et de la tombe de la princesse de Reinheim, suivie à 11h30 de l’exposition « Si j’étais gladiateur, gladiatrice ? ».

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 Rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est 03 87 35 02 20 https://www.archeo57.com https://www.mosl.fr/fr/fiche-sit/sites-passionnement-moselle/f947000844_parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-reinheim;https://www.facebook.com/ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim Aménagé dans la vallée de la Blies, le Parc archéologique européen de Bliesbruck–Reinheim, à cheval sur la frontière franco-allemande, fait découvrir la civilisation gallo-romaine, du Ve siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C. Bliesbruck a vu renaître les vestiges d’une petite ville gallo-romaine, avec ses thermes publics présentés dans un pavillon muséal, ses quartiers artisanaux et commerciaux, ainsi que sa zone expérimentale : boulangerie, poterie, potager. Reinheim offre aux yeux du public une vaste villa gallo-romaine et une reconstitution muséographique de la tombe de la princesse de Reinheim.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Laurent Beckrich pour le CD57