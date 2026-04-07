Visite des vitraux de l’église Église Torcé-en-Vallée

Torcé-en-Vallée

Visite des vitraux de l’église

Église Place de l’église Torcé-en-Vallée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’église de pèlerinage Notre-Dame de Torcé est remarquable pour son architecture, son mobilier et ses vitraux. Sa dizaine de verrières offre un riche panorama de l’art du vitrail du XVIe au XXe siècle et des vicissitudes dont ces œuvres, souvent déplacées, modifiées et restaurées, furent l’objet. Principalement consacrés à l’iconographie mariale, ces vitraux reflètent l’évolution des styles, des goûts et des différents ateliers qui les ont produits.

– Rendez-vous à l’église

– Gratuit

– En partenariat avec l’association Patrimoine et Culture Torcéens.

En écho à l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe, 19e 21e siècles, présentée au Musée Jean-Claude Boulard Carré Plantagenêt du Mans jusqu’au 31 octobre 2026 .

Église Place de l’église Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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L’événement Visite des vitraux de l’église Torcé-en-Vallée a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois