Visite descriptive de Carnavals Musée de Bretagne Rennes Mardi 29 juillet, 17h30 Ille-et-Vilaine

Payant

Visite descriptive pour les personnes en situation de handicap visuel.

Carnavals : Qui es-tu, d’où viens-tu ? Des racines de cette fête joyeuse à sa riche symbolique, découvrez les ingrédients qui la composent et plongez dans la diversité des carnavals de l’Ouest : Granville, Nantes, Douarnenez, Scaër, Guémené…

Une visite festive pour mieux comprendre que ces célébrations disent de notre société.

Compris dans le prix du billet.

Début : 2025-07-29T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-29T18:30:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine