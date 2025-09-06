Visite descriptive et tactile de Claire Tabouret Musée Quai Zola Rennes

Visite descriptive et tactile de Claire Tabouret Musée Quai Zola Rennes samedi 6 septembre 2025.

Visite descriptive et tactile de Claire Tabouret Musée Quai Zola Rennes Samedi 6 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Cette visite est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire** + achat d’un billet à l’accueil du musée pour accèder à l’exposition qui est payante** (gratuit pour certains publics — tout…

Cette visite est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire** + achat d’un billet à l’accueil du musée pour accèder à l’exposition qui est payante** (gratuit pour certains publics — toutes les infos sont disponibles sur la page dédiée à l’expo sur notre site).

L’inscription préalable est obligatoire. Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-accessibilité@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



– Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

– Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

– Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-06T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-06T12:30:00.000+02:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-descriptive-et-tactile-de-claire-tabouret-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine