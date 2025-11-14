Visite descriptive – Gathered Leaves de Alec Soth Salle Anita Conti Rennes Jeudi 22 janvier 2026, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Visite de l’exposition de l’artiste Alec Soth « Gathered Leaves » à destination des personnes aveugles et malvoyantes.

L’exposition est tirée du recueil de l’artiste Alec Soth, intitulé _Gathered Leaves_. Il fait référence à la photographie comme feuilles de papier rassemblées. Soth capture une Amérique du XXIe siècle en tension entre individualisme et communauté. Ses photographies, prises lors de road trips à travers les États-Unis, documentent des personnes et des lieux avec une approche poétique et réfléchie. Pour Soth, la photographie est autant une réaction personnelle qu’une capture du sujet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T18:00:00.000+01:00

Salle Anita Conti Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine