Visite descriptive – Troisième Nature, Grégoire Éloy Salle Anita Conti Rennes

Visite descriptive – Troisième Nature, Grégoire Éloy Salle Anita Conti Rennes mardi 22 juillet 2025.

Visite descriptive – Troisième Nature, Grégoire Éloy Salle Anita Conti Rennes Mardi 22 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation

Visite descriptive de l’exposition Troisième Nature.

Grégoire Eloy est un photographe qui voyage

sur les montagnes et les glaciers, les forêts de nuit et aussi autour de l’Île de Guernesey. Il part dans ces endroits pour rencontrer des chercheurs qui étudient le changement climatique avec les plantes et les animaux. L’exposition montre son travail de photographie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-22T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-22T17:30:00.000+02:00

1



Salle Anita Conti Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine