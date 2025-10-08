Visite dessinée : mon autoportrait effrayant Musée Quai Zola Rennes

Visite dessinée : mon autoportrait effrayant Musée Quai Zola Rennes Mercredi 8 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Pendant le mois d’Halloween, les enfants sont invités à venir découvrir les portraits de la collection du musée et à réaliser le leur, à condition qu’il fasse peur !

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-08T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-08T16:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-atelier/visite-dessinee-mon-autoportrait-effrayant

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine