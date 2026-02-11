VISITE DESTINS FEMININS La Vigie Mémorial des Déportés Mayenne

VISITE DESTINS FEMININS

La Vigie Mémorial des Déportés 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne

2026-03-08 14:00:00

2026-03-08

2026-03-08

RDV à la Vigie à 14h, découverte du destin de Mayennaises remarquables à travers une visite inédite !

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne et le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne s’associent pour proposer un parcours commenté à plusieurs voix. Au fil d’une déambulation dans les rues de la ville de Mayenne, des parcours de femmes seront mis à l’honneur. Résistantes, bienfaitrices, religieuses bâtisseuses, souvent méconnues, elles ont marqué l’histoire de la ville par leur engagement, leur courage et leurs actions. Cette visite invite à découvrir Mayenne autrement et à interroger la place des femmes dans l’espace public et la mémoire collective.

Tarifs 5 € / 3,50 € Gratuit pour les moins de 18 ans

Places limitées à 35 personnes. Réservation obligatoire auprès du mémorial 02 43 08 87 35 memorial.deportes53@gmail.com .

memorial.deportes53@gmail.com

Meet at the Vigie at 2pm to discover the destiny of remarkable Mayenne women through an original tour!??

