Visite d’Etika Spirulina, une ferme urbaine éthique et étonnante ! Etika Spirulina Villeneuve-d’Ascq

Visite d’Etika Spirulina, une ferme urbaine éthique et étonnante ! Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30 Etika Spirulina Nord

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Samedi 20 septembre, l’équipe d’Etika Spirulina vous fait découvrir sa ferme à spiruline !

La spiruline, vous connaissez ? Cette micro-algue vert émeraude, d’abord consommée par les Mayas, est aujourd’hui reconnue pour ses propriétés nutritionnelles incroyables.

Visitez la première ferme aquacole de la région à être labellisée Agriculture Biologique, assistez à une démonstration de récolte puis laissez-vous surprendre par une dégustation !

Horaires

Samedi 20 septembre à 10h30 et 11h30.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Etika Spirulina 45bis Rue de la Distillerie, 59493 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Haute-Borne Nord Hauts-de-France

Etika Spirulina