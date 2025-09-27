Visite détournée Cité de l’économie Paris

Visite détournée Cité de l’économie Paris samedi 27 septembre 2025.

Visite détournée

Déambulation théâtrale avec Léon Bonnaffé • À partir de 12 ans • Durée 1h • Exposition permanente

Les samedis 27 septembre, 22 novembre et 20 décembre à 16h30

Une visite théâtrale et insolite au cœur du patrimoine parisien

Vous cherchez que faire à Paris pour une sortie culturelle originale ? Suivez Léon Bonnaffé, personnage fantasque et malicieux, dans une visite guidée décalée de l’Hôtel Gaillard, un lieu d’exception devenu musée. Mi-poète, mi-agent immobilier, Léon vous emmène à la découverte des boiseries somptueuses, des coffres-forts oubliés et des secrets cachés derrière les murs de cet ancien hôtel particulier. Entre vérités historiques et fictions burlesques, cette visite théâtralisée transforme le patrimoine architectural en terrain de jeu poétique.

Une performance ludique entre art, économie et fantaisie

Avec humour et légèreté, Léon bouscule les codes traditionnels de la visite culturelle. Il questionne l’argent, l’économie et le temps à travers des dialogues surprenants et une mise en scène participative qui invite chacun à réfléchir… ou à rire ! Une sortie idéale à Paris pour les curieux, amateurs de lieux insolites, ou en quête d’une expérience unique au sein d’un musée pas comme les autres.

Infos pratiques :

Âge : À partir de 12 ans

Durée : 1h

Dates : 27 septembre, 22 novembre et 20 décembre à 16h30

Tarifs : supplément de 2 euros en plus du billet d'entrée

Réservation conseillée

payant

Réservation sur la billetterie en ligne.

Tarifs plein : 14€

Demandeur d’emploi : 8€

6-25 ans : 8€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Cité de l’économie 1, place du général Catroux 75017 Paris

https://tickets.citeco.fr/fr-FR/mes-billets-2?famille=2407557383590400062