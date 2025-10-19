Visite « Devant la douleur des autres » FRAC Lorraine Metz

L’exposition de l’artiste autodidacte Hamishi Farah redéploie dans le présent la figure du témoin dans toute son ambivalence. Ses peintures combinent figuration pop, humour noir, détournement de symboles culturels et philosophie critique.En partenariat avec le FRAC Lorraine.Adultes

FRAC Lorraine 1 bis, rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 20 02 info@fraclorraine.org

English :

The exhibition by self-taught artist Hamishi Farah redeploys the figure of the witness in all its ambivalence in the present. His paintings combine pop figuration, black humor, the misappropriation of cultural symbols and critical philosophy.in partnership with FRAC Lorraine.

German :

Die Ausstellung des autodidaktischen Künstlers Hamishi Farah entfaltet die Figur des Zeugen in all ihrer Ambivalenz neu in der Gegenwart. Seine Gemälde kombinieren Pop-Figuration, schwarzen Humor, die Zweckentfremdung kultureller Symbole und kritische Philosophie.In Partnerschaft mit dem FRAC Lorraine.

Italiano :

La mostra dell’artista autodidatta Hamishi Farah ripropone la figura del testimone in tutta la sua ambivalenza ai giorni nostri. I suoi dipinti combinano la figurazione pop, l’umorismo nero, l’appropriazione indebita di simboli culturali e la filosofia critica.

Espanol :

Esta exposición del artista autodidacta Hamishi Farah vuelve a utilizar la figura del testigo en toda su ambivalencia hasta nuestros días. Sus pinturas combinan la figuración pop, el humor negro, la apropiación indebida de símbolos culturales y la filosofía crítica.En colaboración con el FRAC Lorraine.

