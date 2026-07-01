Visite d’exception Rue du Port Romain Fouqueure

Informations pratiques

Fouqueure

Visite d’exception

Rue du Port Romain Logis de la Terne Fouqueure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

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Rue du Port Romain Logis de la Terne Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42

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English :

L’événement Visite d’exception Fouqueure a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente