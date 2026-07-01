AGENDA · Fouqueure
Visite d’exception Rue du Port Romain Fouqueure
lundi 27 juillet 2026 · Rue du Port Romain · Fouqueure
Informations pratiques
Fouqueure
Visite d’exception
Rue du Port Romain Logis de la Terne Fouqueure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
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Rue du Port Romain Logis de la Terne Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42
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English :
L’événement Visite d’exception Fouqueure a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente