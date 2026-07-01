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AGENDA · Fouqueure

Visite d’exception Rue du Port Romain Fouqueure

lundi 27 juillet 2026 · Rue du Port Romain · Fouqueure

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Lieu
Rue du Port Romain
Adresse
Logis de la Terne
Ville
16140 Fouqueure
Département
Charente
Tarif

Fouqueure

Visite d’exception

Rue du Port Romain Logis de la Terne Fouqueure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

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Rue du Port Romain Logis de la Terne Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42 

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English :

L’événement Visite d’exception Fouqueure a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente