Visite d’exception Couvent des Cordeliers Verteuil-sur-Charente

Informations pratiques

Verteuil-sur-Charente

Visite d’exception

Couvent des Cordeliers 8 rue du Dr Deux Desprès Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

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Couvent des Cordeliers 8 rue du Dr Deux Desprès Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42

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English :

L’événement Visite d’exception Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente