AGENDA · Verteuil-sur-Charente
Visite d’exception Couvent des Cordeliers Verteuil-sur-Charente
lundi 20 juillet 2026 · Couvent des Cordeliers · Verteuil-sur-Charente
Informations pratiques
Verteuil-sur-Charente
Visite d’exception
Couvent des Cordeliers 8 rue du Dr Deux Desprès Verteuil-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
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Couvent des Cordeliers 8 rue du Dr Deux Desprès Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42
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English :
L’événement Visite d’exception Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente