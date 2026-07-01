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AGENDA · Verteuil-sur-Charente

Visite d’exception Couvent des Cordeliers Verteuil-sur-Charente

lundi 20 juillet 2026 · Couvent des Cordeliers · Verteuil-sur-Charente

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
Couvent des Cordeliers
Adresse
8 rue du Dr Deux Desprès
Ville
16510 Verteuil-sur-Charente
Département
Charente
Tarif

Verteuil-sur-Charente

Visite d’exception

Couvent des Cordeliers 8 rue du Dr Deux Desprès Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

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Couvent des Cordeliers 8 rue du Dr Deux Desprès Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42 

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English :

L’événement Visite d’exception Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente