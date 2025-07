Visite d’exploitation apicole Le rucher de Bellevue Corpe

Visite d’exploitation apicole Le rucher de Bellevue Corpe jeudi 3 juillet 2025.

Visite d’exploitation apicole Le rucher de Bellevue

2 Lieu-dit Bellevue Corpe Vendée

Début : 2025-07-03 10:30:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Visite d’exploitation pour tout comprendre sur la vie des abeilles et la production de la ruche au pot.

Récolte, ouverture d’une ruche si le temps le permet, mise en pot, profitez de cette visite interactive appréciée des adultes, mais aussi des enfants qui ont un petit jeu de piste à faire.

Limités à 25 personnes pour la fluidité de la visite. Inscription via un formulaire disponible sur le site Internet ou par téléphone.

Quoi ?

Vous visiterez notre exploitation du pot à la ruche, tout vous sera expliqué, mise en pot, miellerie et même, si le temps s’y prête, une ouverture de ruche… Cette visite interactive est appréciée par les adultes, mais aussi par les enfants qui ont un petit jeu de piste à faire, une surprise les attend à la fin !

Quand ?

Elles se déroulent tous les jeudis matin de juillet à août à 10h30, une visite peut durer une heure à une heure-et-demi. Pas d’inquiétude, normalement les abeilles ne pointeront pas le bout de leurs nez. .

2 Lieu-dit Bellevue Corpe 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 27 38 02 79 rucher.bellevue@gmail.com

English :

Visit a farm to learn all about the life of bees and production from hive to pot.

German :

Betriebsbesichtigung, um alles über das Leben der Bienen und die Produktion vom Bienenstock bis zum Topf zu verstehen.

Italiano :

Visitate la fattoria per scoprire la vita delle api e la produzione dall’alveare all’erba.

Espanol :

Visite la granja para descubrirlo todo sobre la vida de las abejas y la producción, de la colmena a la maceta.

