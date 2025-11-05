Visite d’exposition “Le voyage de la marionnette” Théâtre Lillico Rennes Mercredi 5 novembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Cette exposition met en lumière la tradition tchèque des marionnettes, inscrite au patrimoine de l’UNESCO.

Dans une mise scène interactive, embarquez avec le Théâtre Radost pour un voyage dans le temps de 1940 à 2020 ! L'occasion de découvrir des oeuvres originales, ou de suivre le geste des artistes, des premiers dessins à la fabrication en bois.

Dans une mise scène interactive, embarquez avec le Théâtre Radost pour un voyage dans le temps de 1940 à 2020 ! L’occasion de découvrir des oeuvres originales, ou de suivre le geste des artistes, des premiers dessins à la fabrication en bois.

Dans le cadre des 60 ans du jumelage entre Rennes-Brno.

**Mercredi 5 NOVEMBRE de 16H30 à 17H30**

**Au théâtre Lillico, 14 rue Guy Ropartz, 35700 Rennes.**

Gratuit – sur inscription au 02 99 27 21 10 ou à l’accueil de la Maison de Quartier la Bellangerais

Photo : © Jef Kratochvil

02 99 27 21 10

Théâtre Lillico 14 rue Guy ropartz Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine