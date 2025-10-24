VISITE D’HALLOWEEN À L’AVEN ARMAND Hures-la-Parade

Aven Armand Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 12.2 – 12.2 – 12.2 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 14:45:00

fin : 2025-10-30 15:45:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-25 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01

Visites contées spéciales Halloween Venez frissonnez à l’Aven Armand ! Plongez sous terre pendant les vacances et laissez-vous emporter par les contes et légendes du Méjean, racontés par Maïlys ou Nicolas. Dans l’ambiance mystérieuse de la forêt obscure de l’Aven Armand, vivez une expérience unique mêlant frissons, histoires étranges et découverte de notre merveille souterraine…

Visite guidée en français adaptée à tous les âges.

Et aussi dans la journée

– Chasse aux monstres

– Boîtes mystères

– Dessine-toi avec ton monstre préféré

Réservation conseillée. .

Aven Armand Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie

English :

Special Halloween storytelling tours? Come and shiver at Aven Armand! Dive underground during the vacations and let yourself be carried away by the tales and legends of the Méjean region, told by Maïlys or Nicolas. In the mysterious atmosphere of the dark forest of Aven Armand, enjoy a unique experience combining shivers, strange stories and the discovery of our underground wonder…

German :

Spezielle Märchenführungen zu Halloween? Gruseln Sie sich im Aven Armand! Tauchen Sie während der Ferien unter die Erde und lassen Sie sich von den Märchen und Legenden des Méjean mitreißen, die von Maïlys oder Nicolas erzählt werden. In der geheimnisvollen Atmosphäre des dunklen Waldes des Aven Armand erleben Sie eine einzigartige Mischung aus Grusel, seltsamen Geschichten und der Entdeckung unseres unterirdischen Wunders…

Italiano :

Visite speciali di Halloween? Venite a rabbrividire all’Aven Armand! Immergetevi nel sottosuolo durante le feste e lasciatevi trasportare dai racconti e dalle leggende dei Méjean, narrati da Maïlys o Nicolas. Nell’atmosfera misteriosa della foresta oscura dell’Aven Armand, vivete un’esperienza unica che unisce brividi, storie strane e la scoperta del nostro paese delle meraviglie sotterraneo…

Espanol :

¿Recorridos especiales de Halloween para contar cuentos? ¡Venga a temblar a Aven Armand! Sumérgete bajo tierra durante las fiestas y déjate llevar por los cuentos y leyendas del Méjean, narrados por Maïlys o Nicolas. En la misteriosa atmósfera del oscuro bosque del Aven Armand, disfrute de una experiencia única que combina emociones, extrañas historias y el descubrimiento de nuestro país de las maravillas subterráneo…

L’événement VISITE D’HALLOWEEN À L’AVEN ARMAND Hures-la-Parade a été mis à jour le 2025-10-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes