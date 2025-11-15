Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye
Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye mardi 7 avril 2026.
Place de la République Centre-ville Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
2026-04-07
Sur réservation obligatoire.
Depuis le parvis de l’église Saint Vincent d’Hendaye, découvrez le fronton Gaztelu Zahar et ses pilotaris, les vestiges des remparts de Vauban avec sa vue imprenable sur Hondarribia.
Retrouvez Bakar Etxea, la villa de Pierre Loti (qui ne se visite pas) et l’ancien port de Caneta. .
Place de la République Centre-ville Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
