Visite d’Hendaye Quartier plage Office de Tourisme Hendaye

Visite d’Hendaye Quartier plage

Office de Tourisme 67 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Sur réservation obligatoire.

Les rochers Deux Jumeaux derrière vous, l’Espagne en face, l’océan à perte de vue… un panorama unique pour une promenade à Hendaye !

L’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la cité, mais aussi son architecture balnéaire avec les villas de style Néo-basque d’Edmond Durandeau.

Cette visite vous fera aussi revivre l’histoire mouvementée entre la France et l’Espagne. .

Office de Tourisme 67 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

English : Visite d’Hendaye Quartier plage

German : Visite d’Hendaye Quartier plage

Italiano :

Espanol : Visite d’Hendaye Quartier plage

L’événement Visite d’Hendaye Quartier plage Hendaye a été mis à jour le 2025-11-12 par Hendaye Tourisme & Commerce