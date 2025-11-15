Visite d’Hendaye Quartier plage Office de Tourisme Hendaye
Office de Tourisme 67 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-22
2026-10-22
Sur réservation obligatoire.
Les rochers Deux Jumeaux derrière vous, l’Espagne en face, l’océan à perte de vue… un panorama unique pour une promenade à Hendaye !
L’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la cité, mais aussi son architecture balnéaire avec les villas de style Néo-basque d’Edmond Durandeau.
Cette visite vous fera aussi revivre l’histoire mouvementée entre la France et l’Espagne. .
Office de Tourisme 67 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
