Visite d’Ilhet et de l’Atelier des Marbres ILHET Ilhet jeudi 31 juillet 2025.

Début : 2025-07-31 16:00:00

Sortie de résidence du designer Pierre CHARRIÉ

Depuis juin, l’Atelier des Marbres accueille en résidence le designer Pierre Charrié (www.pierrecharrie.com). Après plusieurs semaines d’exploration autour du marbre Opera Fantastico et du territoire, il présentera le fruit de ses recherches et créations le jeudi 31 juillet, de 16h à 20h.

À cette occasion, l’Atelier des Marbres invite habitants et visiteurs à venir échanger avec lui, découvrir son ressenti du territoire et du marbre, et découvrir les pièces créées dans le cadre de cette résidence de design

• Un banc, marbre & bois

• Une table bistrot, marbre & métal

• Un tabouret, marbre & laine des Pyrénées

• Une table basse marbre & … [surprise ! ]

ILHET Atelier des marbres Ilhet 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

Designer Pierre CHARRIÉ’s residency

Since June, designer Pierre Charrié (www.pierrecharrie.com) has been in residence at the Atelier des Marbres. After several weeks exploring the Opera Fantastico marble and the local area, he will present the fruit of his research and creations on Thursday, July 31, from 4pm to 8pm.

To mark the occasion, Atelier des Marbres invites residents and visitors to come and chat with him, discover his « feel » for the area and the marble, and view the pieces created as part of this design residency:

? a bench, marble & wood

? bistro table, marble & metal

a stool, marble & Pyrenean wool

a coffee table: marble & ? [surprise!]

German :

Abgang des Designers Pierre CHARRIÉ aus dem Wohnheim

Seit Juni beherbergt das Atelier des Marbres den Designer Pierre Charrié (www.pierrecharrie.com) in seinem Wohnheim. Nach mehreren Wochen der Erkundung rund um den Marmor Opera Fantastico und die Region wird er die Früchte seiner Recherchen und Kreationen am Donnerstag, den 31. Juli, von 16 bis 20 Uhr vorstellen.

Zu diesem Anlass lädt das Atelier des Marbres Einwohner und Besucher ein, sich mit ihm auszutauschen, sein « Gefühl » für die Gegend und den Marmor zu entdecken und die im Rahmen dieses Designaufenthalts entstandenen Stücke zu sehen:

? eine Bank, Marmor & Holz

? ein Bistrotisch, Marmor & Metall

? ein Hocker, Marmor & Pyrenäenwolle

? ein Couchtisch: Marmor & ? [Überraschung! ]

Italiano :

Il designer Pierre CHARRIÉ lascia la residenza

Da giugno l’Atelier des Marbres ospita la residenza del designer Pierre Charrié (www.pierrecharrie.com). Dopo aver esplorato per diverse settimane il marmo dell’Opera Fantastico e la regione, giovedì 31 luglio, dalle 16.00 alle 20.00, presenterà i frutti della sua ricerca e delle sue creazioni.

Per l’occasione, l’Atelier des Marbres invita residenti e visitatori a chiacchierare con lui, a scoprire come « sente » la zona e il marmo e a scoprire i pezzi creati nell’ambito di questa residenza di design:

panchina, marmo e legno

tavolo da bistrot, marmo e metallo

sgabello, marmo e lana dei Pirenei

un tavolino, marmo e ? [sorpresa!]

Espanol :

El diseñador Pierre CHARRIÉ deja la residencia

Desde junio, el Atelier des Marbres acoge en residencia al diseñador Pierre Charrié (www.pierrecharrie.com). Tras varias semanas explorando el mármol Opera Fantastico y la región, presentará el fruto de sus investigaciones y creaciones el jueves 31 de julio, de 16.00 a 20.00 horas.

Con este motivo, el Atelier des Marbres invita a residentes y visitantes a charlar con él, conocer sus « sentimientos » hacia la región y el mármol, y descubrir las piezas creadas en el marco de esta residencia de diseño:

? un banco, mármol y madera

una mesa bistro, mármol y metal

? un taburete, mármol y lana de los Pirineos

una mesa de centro, mármol y ? [¡sorpresa!]

