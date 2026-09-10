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Visite dimanche : Pézenas, Patrimoine et Métiers d’art, Office de tourisme de Pézenas, Pézenas

dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme de Pézenas · Pézenas

Visite dimanche : Pézenas, Patrimoine et Métiers d’art, Office de tourisme de Pézenas, Pézenas

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme de Pézenas
Adresse
20 Place du 14 Juillet, 34120 Pézenas
Ville
34120 Pézenas
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite dimanche : Pézenas, Patrimoine et Métiers d’art Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Office de tourisme de Pézenas Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Lors de cette visite, le guide-conférencier vous fera découvrir comment le patrimoine en péril a pu être restauré et mis en valeur au sein du site patrimonial remarquable de Pézenas.

Le travail des artisans d’art sera particulièrement mis à l’honneur à travers la découverte de plusieurs chantiers emblématiques.

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Lors de cette visite, le guide-conférencier vous fera découvrir comment le patrimoine en péril a pu être restauré et mis en valeur dans le site patrimonial remarquable de Pézenas. Le travail des y en…

©CDG

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