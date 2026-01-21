Visite-dîner In Love Colmar

Visite-dîner In Love

Début : Samedi 2026-02-14 18:15:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

2026-02-14

VISITE-DINER IN LOVE

Le Musée Unterlinden vous propose une soirée Saint-Valentin exceptionnelle…

Que diriez-vous de partager avec votre moitié un moment romantique en plein coeur du musée ?

Débutez votre Saint-Valentin par une visite guidée décalée sur le thème de l’amour et (re)découvrez les collections du musée avec un parcours insolite spécialement imaginé pour cette occasion.

Après cette parenthèse artistique originale, vous rejoindrez la magnifique salle de La Piscine et son ambiance intimiste pour y déguster le délicieux menu concocté par le chef du café-restaurant Schongauer, Aurélien Paget.

Venez profiter d’un moment unique et privilégié au cœur du musée…et laissez-vous emporter par la magie des lieux !

MENU IN LOVE

Tartare de truite marinée au citron vert Tartelette de ricotta, noisette et viande des grisons Velouté de carottes au curry rouge

Pana cotta betterave, crevette marinée, espumas fruit de la passion

Pressé de foie gras de canard aux pommes façon tatin , chutney a la vanille, gelée au cidre d’Alsace

Médaillon de saumon et Saint-Jacques, croûte a l’aneth, émulsion gingembre

Ballotine de poulet fermier aux morilles, sauce fumée, gâteaux de potiron aux herbes

Cœur mangue, mousse chocolat lait Jivara, biscuit amandine, sorbet banane

Boissons comprises

1 coupe de crémant en apéritif, 1 verre de vin avec l’entrée, 1 verre de vin avec le poisson et 1 verre de vin avec le plat, 1/2 eau et 1 café.

Visite guidée thématique et dîner dans La Piscine (boissons comprises) au tarif de 165€/personne

HORAIRES

18h15 Accueil à la billetterie du musée

18h30-19h30 Visite guidée privée IN LOVE

19h30-23h00 Dîner dans la salle de La Piscine

Tarif unique. Places limitées. Réservation obligatoire. Billets non remboursables et non échangeables.

Soirée en partenariat avec Mise En Scène Organisation. .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

