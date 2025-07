Visite distillation à la cidrerie Mette au Mesnil Caussois Lieu Dit le Bourg (Le Mesnil-Caussois) Noues de Sienne

Visite distillation à la cidrerie Mette au Mesnil Caussois Lieu Dit le Bourg (Le Mesnil-Caussois) Noues de Sienne vendredi 11 juillet 2025.

Visite distillation à la cidrerie Mette au Mesnil Caussois

Lieu Dit le Bourg (Le Mesnil-Caussois) Le Mesnil-Caussois Noues de Sienne Calvados

Début : 2025-07-11 15:00:00

fin : 2025-07-18 16:00:00

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22

La cidrerie Mette vous propose de découvrir l’univers de la distillation avec l’alambic à repasse. Un univers olfactif unique, la chauffe au bois, l’ébullition du cidre et le coeur de la distillation. L’alchimie du Calvados n’aura plus de secret pour vous! chaque vendredi de 13h30 à 14h30 puis de 15h à 16h et 16h30 à 17h30. Sur réservation

Une visite simple (sans distillation) est également possible du lundi au jeudi et le samedi de 14h à 17h.

Lieu Dit le Bourg (Le Mesnil-Caussois) Le Mesnil-Caussois Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 7 77 25 38 59 mette.nicolas@hotmail.fr

English : Visite distillation à la cidrerie Mette au Mesnil Caussois

The Mette cider house invites you to discover the world of distillation with the iron still. A unique olfactory universe, the heating with wood, the boiling of the cider and the heart of the distillation. The alchemy of Calvados will no longer hold any secrets for you! Every Friday from 1:30 pm to 2:30 pm, then from 3 pm to 4 pm and 4:30 pm to 5:30 pm. Visit of 1 hour in French or English.

German : Visite distillation à la cidrerie Mette au Mesnil Caussois

Die Cidrerie Mette bietet Ihnen die Möglichkeit, die Welt der Destillation mit der Bügelbrennblase zu entdecken. Eine einzigartige Welt der Düfte, das Erhitzen mit Holz, das Kochen des Cidre und das Herzstück der Destillation. Die Alchemie des Calvados wird kein Geheimnis mehr für Sie sein! Jeden Freitag von 13:30 bis 14:30 Uhr, dann von 15:00 bis 16:00 Uhr und von 16:30 bis 17:30 Uhr. Nach vorheriger Reservierung

Ein einfacher Besuch (ohne Destillation) ist montags bis donnerstags und samstags von 14:00 bis 17:00 Uhr möglich.

Italiano :

La sidreria Mette vi invita a scoprire il mondo della distillazione utilizzando un alambicco in ferro. Un mondo unico di profumi, riscaldamento a legna, sidro bollente e il cuore della distillazione. L’alchimia del Calvados non avrà segreti per voi! Ogni venerdì dalle 13.30 alle 14.30, poi dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 17.30. Solo su prenotazione

Una semplice visita (senza distillazione) è disponibile anche dal lunedì al giovedì e il sabato dalle 14.00 alle 17.00.

Espanol :

La sidrería Mette le invita a descubrir el mundo de la destilación utilizando un alambique de hierro. Un mundo único de aromas, calefacción de leña, sidra hirviendo y el corazón de la destilación. La alquimia del Calvados no tendrá secretos para usted. Todos los viernes de 13:30 a 14:30, después de 15:00 a 16:00 y de 16:30 a 17:30. Sólo con reserva

También se ofrece una visita sencilla (sin destilación) de lunes a jueves y los sábados de 14:00 a 17:00 h.

