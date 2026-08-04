AGENDA · Saint-Mandé-sur-Brédoire
Visite Domaine du Grand lopin Saint-Mandé-sur-Brédoire
mardi 4 août 2026 · Saint-Mandé-sur-Brédoire
Informations pratiques
Saint-Mandé-sur-Brédoire
Visite Domaine du Grand lopin
Guetteport Saint-Mandé-sur-Brédoire Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Visite commentée de 1h du Domaine du Grand Lopin
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Guetteport Saint-Mandé-sur-Brédoire 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 19 57
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English :
1-hour guided tour of the Domaine du Grand Lopin
L’événement Visite Domaine du Grand lopin Saint-Mandé-sur-Brédoire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge