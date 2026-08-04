UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Mandé-sur-Brédoire

Visite Domaine du Grand lopin Saint-Mandé-sur-Brédoire

mardi 4 août 2026 · Saint-Mandé-sur-Brédoire

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Guetteport
Ville
17470 Saint-Mandé-sur-Brédoire
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5

Saint-Mandé-sur-Brédoire

Visite Domaine du Grand lopin

Guetteport Saint-Mandé-sur-Brédoire Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Visite commentée de 1h du Domaine du Grand Lopin
  .

Guetteport Saint-Mandé-sur-Brédoire 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 19 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1-hour guided tour of the Domaine du Grand Lopin

L’événement Visite Domaine du Grand lopin Saint-Mandé-sur-Brédoire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Mandé-sur-Brédoire (Charente-Maritime)