Informations pratiques

Saint-Mandé-sur-Brédoire

Visite Domaine du Grand lopin

Guetteport Saint-Mandé-sur-Brédoire Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Visite commentée de 1h du Domaine du Grand Lopin

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Guetteport Saint-Mandé-sur-Brédoire 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 19 57

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English :

1-hour guided tour of the Domaine du Grand Lopin

L’événement Visite Domaine du Grand lopin Saint-Mandé-sur-Brédoire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge