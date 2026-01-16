Visite Domaine Pautier Pineau Bourg-Charente

Visite Domaine Pautier Pineau

23 route de la Grande Champagne Bourg-Charente Charente

Début : Vendredi 2026-04-01

Face à la demeure familiale, nous remonterons le temps pour vous compter l’histoire du Domaine Pautier. Nous poursuivrons notre voyage avec les différents travaux de la vigne et le processus de distillation et de fabrication du Pineau des Charentes

+33 5 45 81 24 89 domaine.pautier@gmail.com

English : Domaine Pautier Pineau

Opposite the family home, we’ll take you back in time to recount the history of Domaine Pautier. We’ll continue our journey with a look at the vineyard, the distillation process and the making of Pineau des Charentes.

