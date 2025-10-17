Visite d’opération Case Parpaing Saint-Gilles-les-Bains
Venez découvrir une maison/bureau fraîchement livrée, réalisée par MOB Architectes.
Les architectes vous guideront à travers le projet et partageront avec vous leur démarche et les détails de conception.
Case Parpaing – 41 chemin Bottard, Saint-Gilles-les-Bains
Vendredi 17 octobre
⏰ 10h30 à 12h
Gratuit – Places limitées
Réservation : 0262 21 60 86
©CAUEdeLaRéunion