Visite d’opération Case Parpaing Saint-Gilles-les-Bains

Visite d’opération Vendredi 17 octobre, 10h30 Case Parpaing La Réunion

Visite d’une opération

Venez découvrir une maison/bureau fraîchement livrée, réalisée par MOB Architectes.

Les architectes vous guideront à travers le projet et partageront avec vous leur démarche et les détails de conception.

Case Parpaing – 41 chemin Bottard, Saint-Gilles-les-Bains

Vendredi 17 octobre

⏰ 10h30 à 12h

Gratuit – Places limitées

Réservation : 0262 21 60 86

©CAUEdeLaRéunion