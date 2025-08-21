Visite Doudeville Capitale du Lin Doudeville

Rue Cacheleu Doudeville Seine-Maritime

Début : 2025-08-21 14:00:00

fin : 2025-08-21 15:00:00

2025-08-21

Balade découverte de la capitale du lin avec le service animation / communication :

Patrimoine et anecdotes le 21 août. A 14h00 gratuit sur inscription au 02.32.70.80.46 (durée 45 min 1 heure). .

