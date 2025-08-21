Visite Doudeville Capitale du Lin Doudeville
Visite Doudeville Capitale du Lin
Rue Cacheleu Doudeville Seine-Maritime
Début : 2025-08-21 14:00:00
fin : 2025-08-21 15:00:00
2025-08-21
Balade découverte de la capitale du lin avec le service animation / communication :
Patrimoine et anecdotes le 21 août. A 14h00 gratuit sur inscription au 02.32.70.80.46 (durée 45 min 1 heure). .
