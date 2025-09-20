Visite du 20e étage des Archives départementales de Saône-et-Loire Archives départementales de Saône-et-Loire Mâcon

Visite du 20e étage des Archives départementales de Saône-et-Loire Archives départementales de Saône-et-Loire Mâcon samedi 20 septembre 2025.

Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez d’une vue imprenable sur Mâcon à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les archivistes vous expliquent les enjeux de la conservation des documents dans cette tour de 20 étages.

Archives départementales de Saône-et-Loire Place des Carmélites, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Le Clos Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 33385210076 http://www.archives71.fr

© Département de Saône-et-Loire