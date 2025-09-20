Visite du Barrage de Joux (69) Barrage de joux Joux

Visite du Barrage de Joux (69) Samedi 20 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Barrage de joux Rhône

L’inscription est obligatoire. Les visites se déroulent le samedi 20 septembre de 8h30 à 17h00. Pour des raisons de sécurité merci de porter des chaussures fermées. Les enfants de moins de 7 ans ne pourront pas participer à cet événement.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir les secrets du Barrage de Joux grâce à une visite commentée réalisée par les exploitants du site.

Le barrage permet de retenir l’eau du cours d’eau de la Turdine, afin de créer une réserve pour l’alimentation en eau industrielle de la ville de Tarare.

Vous pourrez visiter le plan d’eau, la galerie des tirants et la galerie de drainage.

Barrage de joux Barrage 69170 Joux Joux 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

©Veolia