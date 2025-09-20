Visite du barrage de l’Aigle Barrage de l’Aigle Soursac

Gratuit. Billetterie obligatoire aux bureaux d’information touristique : Bort les Orgues, Meymac, Neuvic et Ussel ou via site internet Tourisme Haute-Corrèze. Rendez-vous sur le parking au pied du barrage, visite accessible à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Accompagné d’un guide, profitez d’une visite commentée de l’usine, des maquettes et de la baraque d’ouvriers pour découvrir l’histoire du barrage de l’Aigle.

Par l’office de tourisme de Haute Corrèze.

Barrage de l'Aigle 19550 Soursac Soursac Corrèze Nouvelle-Aquitaine Le barrage de l'Aigle se distingue par l'originalité de son architecture, avec ses doubles évacuateurs de crues, et ses dimensions impressionnantes : 290 m de long et 90 m de haut. La construction d'un cinquième groupe de production en 1982 en fait l'aménagement EDF le plus puissant du bassin de la Dordogne avec une puissance installée de 360 MW. Le barrage de l'Aigle est aussi surnommé « le barrage de la résistance ». Sa construction de 1935 à 1945 a été volontairement retardée par l'Organisation de résistance de l'armée du cantal, durant la Seconde Guerre mondiale, pour ne pas donner accès à une puissance énergétique supplémentaire à l'occupant.

