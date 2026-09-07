Visite du barrage de Saint-Maurice, de l’écluse et de la passe à poissons, Barrage de Saint-Maurice, Maisons-Alfort

Informations pratiques

Visite du barrage de Saint-Maurice, de l’écluse et de la passe à poissons Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Barrage de Saint-Maurice Val-de-Marne

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir le barrage, l’écluse et la passe à poissons de Saint-Maurice.

Les barrages dits de navigation servent à réguler le niveau d’eau des rivières. Sans barrages de navigation, la profondeur de la Marne au niveau de Saint-Maurice serait inférieure à 1 mètre et sa largeur serait réduite à moins de vingt mètres en été.

Construit en 1910, l’ancien barrage de Saint-Maurice / Maisons-Alfort était entièrement manuel. Le nouvel ouvrage, reconstruit en 1998 est quant à lui totalement automatisé. Composée de deux passes, la retenue d’eau est assurée par deux vannes de 6 mètres de haut pour un poids de 75 tonnes à l’unité.

Le barrage est couplé par une écluse automatisée d’une dimension de 125 mètres de long par 12 mètres de large, permettant la circulation des bateaux. Chaque année, plus de 10 000 bateaux de marchandises et 200 de plaisance empruntent le site de Saint-Maurice / Maisons-Alfort.

Barrage de Saint-Maurice 28 quai Fernand Saguet, 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Alfort Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/hMnGNqQdyj »}]

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