Visite du barrage hydroélectrique de Malarce Le barrage EDF de Malarce Malarce-sur-la-Thines

Visite du barrage hydroélectrique de Malarce Le barrage EDF de Malarce Malarce-sur-la-Thines samedi 20 septembre 2025.

Visite du barrage hydroélectrique de Malarce Samedi 20 septembre, 09h30 Le barrage EDF de Malarce Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Dernière retenue de l’aménagement du Chassezac, ce barrage est déterminant dans la régulation de l etiage et le passage des Crues pour les plaines de l Ardèche. Venez découvrir le déversoir en touches de piano, qui caracterise ce barrage et comprendre le rôle de hydrolectricité.

Le barrage EDF de Malarce 07140 Malarce-sur-la-Thines Malarce-sur-la-Thines 07140 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 46 87 30 »}] Le barrage de Malarce, construit dans les années 60 sur la rivière Chassezac, produit de l’énergie hydroélectrique tout en régulant le débit de la rivière. Il intègre des aménagements pour protéger la biodiversité locale et s’inscrit dans un environnement naturel propice aux activités de plein air. Âge minimum généralement autour de 12 ans

Tenue adaptée recommandée (chaussures fermées, vêtements confortables)

Bonnes conditions physiques nécessaires en raison de marches ou sentiers

Visite non recommandée aux personnes souffrant de vertige ou de claustrophobie

Accès limité pour les personnes à mobilité réduite

La visite débute par une introduction expliquant le rôle du barrage dans la production d’énergie et la gestion de l’eau. Les participants sont ensuite guidés autour de l’ouvrage, découvrant ses et Le…

EDF