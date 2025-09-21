Visite du barrage-réservoir de Champagney Barrage-réservoir de Champagney Champagney

Sur inscription | 10 personnes maximum par visite | Pour des raison de sécurité, aucune visite de l’intérieur n’est prévue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Voies navigables de France (VNF) organise des visites du barrage-réservoir de Champagney.

Venez découvrir gratuitement (sur réservation) la crête de l’ouvrage, son histoire et son rôle essentiel dans l’alimentation en eau du canal du Rhône au Rhin.

Guidés par le personnel de VNF, vous plongerez dans plus de 80 ans d’histoire et comprendrez comment cet ouvrage unique continue aujourd’hui de jouer un rôle majeur dans la gestion de l’eau de notre territoire.

Des départs de visite sont prévus à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h et 16h ( durée de la visite : 45 minutes).

Barrage-réservoir de Champagney Chemin du Lac, 70290 Champagney Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

© Stéphane François / Visual Expand