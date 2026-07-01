Informations pratiques

Cernon

Visite du barrage-usine de Saut-Mortier

Saut-Mortier Cernon Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-15

Le lac de Vouglans dispose d’un barrage hydroélectrique monumental mis en eau en 1968 pour répondre aux besoins en énergie. Une visite insolite vous est proposée au barrage-usine de saut-Mortier pour découvrir les coulisses de la centrale EDF située à 3km en aval du barrage de Vouglans.

Pendant 1h30, votre guide vous conduira au cœur d’une usine de production électrique d’origine hydraulique.

Du 15 juillet au 14 août. Du lundi au vendredi à 9h, 11h15 et à 14h30 Durée 1h30.

Accès à la visite sous conditions

– Inscription préalable obligatoire

– A partir de 12 ans révolu

– Présentation d’une pièce d’identité en cours de validité le jour de la visite

– Port de chaussures plates et fermées obligatoire

– Port de vêtements à jambes et manches longues obligatoire

– Bonne condition physique requise (nombreux escaliers)

– Pas de sacs à dos, sacs à main ni appareil photo ou téléphone pendant la visite

– Animaux interdits .

Saut-Mortier Cernon 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 27 47 contact@terredemeraudetourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du barrage-usine de Saut-Mortier

L’événement Visite du barrage-usine de Saut-Mortier Cernon a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE