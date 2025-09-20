Visite du bateau Kurun, classé monument historique Ancienne criée Le Croisic

Visite du bateau Kurun, classé monument historique Ancienne criée Le Croisic samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

« Les amis du Kurun » vous font découvrir le bateau mythique de Jacques-Yves Le Toumelin à bord duquel il fait le tour du monde entre 1949 et 1952. Propriété de la Ville du Croisic, classé monument historique et récemment restauré, le bateau navigue régulièrement.

Ancienne criée place Boston, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.lecroisic.fr

photo Amis du Kurun