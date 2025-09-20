Visite du Bâtiment de la Direction et de l’Enseignement base aérienne 701 Salon-de-Provence

Visite du Bâtiment de la Direction et de l’Enseignement base aérienne 701 Salon-de-Provence samedi 20 septembre 2025.

Visite du Bâtiment de la Direction et de l’Enseignement 20 et 21 septembre base aérienne 701 Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir la base aérienne 701 et le BDE, bâtiment emblématique de l’École de l’air et de l’espace, véritable nid pour les futurs officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Une visite sera organisée au sein du Temple, de la salle des Marbres, ainsi que de la salle des Traditions. Une exposition sera également proposée pour mettre en avant l’anniversaire des 90 ans de l’existence de l’École de l’air et de l’espace.

base aérienne 701 Chemin Saint Jean, 13300, Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeifZ3JM4TqYDFvzQtFlHWWXnp5nkYy_e1sQwGfMyMc2zFSQg/viewform?usp=sf_link

Venez découvrir la base aérienne 701 et le BDE, bâtiment emblématique de l’École de l’air et de l’espace, véritable nid pour les futurs officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Service photo AAE