Visite du bâtiment de La Fabrique Rêves de Ville Le Mans samedi 20 septembre 2025.

Visite du bâtiment de La Fabrique Rêves de Ville

5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine La Fabrique Rêves de Ville vous invite a une visite du bâtiment.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine La Fabrique Rêves de Ville vous invite a une visite du bâtiment. Conçu par l’architecte Raoul Cagnault en 1936, cet ancien bâtiment EDF est aujourd’hui un espace dédié à la sensibilisation et à la réflexion sur la ville de demain et les transitions. Venez découvrir son histoire et son actualité. .

5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

As part of the European Heritage Days, La Fabrique Rêves de Ville invites you to visit the building.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals lädt La Fabrique Rêves de Ville Sie zu einem Besuch des Gebäudes ein.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, La Fabrique Rêves de Ville vi invita a visitare l’edificio.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, La Fabrique Rêves de Ville le invita a visitar el edificio.

